Песков объяснил причину высылки дипломатов нескольких стран

Высылка дипломатов нескольких стран из России связана с действиями, которые предпринимались загранпредставительствами на фоне незаконных акций. Россия не намерена терпеть такие действия, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона четко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена», — сказал он.

| 2021-02-08T13:41:53+04:00 8 февраля 2021, 14:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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