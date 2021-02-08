Песков объяснил причину высылки дипломатов нескольких стран

Высылка дипломатов нескольких стран из России связана с действиями, которые предпринимались загранпредставительствами на фоне незаконных акций. Россия не намерена терпеть такие действия, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона четко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена», — сказал он.