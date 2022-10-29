В Кремле на вопрос о возможности подписания в Сочи на саммите РФ-Армения-Азербайджан документа о продлении мандата российских миротворцев предложили дождаться самой встречи.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет, отметив, что сроки должна определить Россия.

«Нужно дождаться самой встречи», — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.