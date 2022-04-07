Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одной из целей «спецоперации» РФ на Украине является предотвращение угрозы Третьей мировой войны, в том числе против стран НАТО, обладающих ядерным оружием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

«Представьте ситуацию, когда член НАТО, Украина, думая о возвращении Крыма, нападает на Россию и на российский Крым. Применяя статью 5 Устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам НАТО придется защищать Украину, могла бы быть Третья мировая война. Что сейчас осуществляется — это защита нас от любой потенциальной угрозы такой войны», — заявил Песков.