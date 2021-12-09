Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил Греции посмотреть на пример сотрудничества Турции с Россией. Об этом Песков заявил в интервью греческому изданию ANT1.

«Несмотря на членство в НАТО, у Турции очень продвинутая степень военно-технического сотрудничества с РФ. Мы планируем с ней взаимные двусторонние проекты, потому что они достаточно суверенны, чтобы принимать решения, несмотря на свое членство в НАТО. Потому что это отвечает их национальным интересам», – сказал Песков. (Ren.tv)