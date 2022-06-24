Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обязательно поедет в Иран, но уточнил, что точных дат визита пока нет, передает ТАСС.

«Со временем обязательно [поедет], но пока точные даты не определены», — сказал чиновник, комментируя возможность визита и участия Путина в саммите в астанинском формате.

Накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранская сторона надеется на то, что в скором времени саммит Иран — Россия — Турция будет организован в Тегеране.