«Дорогие соотечественники!

Одним из лучших качеств азербайджанского народа является то, что мы, проявляя единство и солидарность, всегда готовы помочь друг другу и вместе преодолеть трудности и испытания. Поддержка, оказываемая вами турецкому народу с первых же часов ужасного землетрясения, произошедшего в братской Турции, является очередным зримым свидетельством непоколебимости, прочности и вечности братских, дружеских отношений, взаимной любви между нашими народами.

Выражаю благодарность нашим спасателям, привлеченным к поисково-спасательным работам в зоне землетрясений, медицинским работникам, делающим все возможное во имя скорейшего исцеления раненых, сотрудникам дипломатической службы, занимающимся выявлением и эвакуацией граждан Азербайджана, пострадавших во время трагедии, представителям СМИ, без устали освещающим происходящие события. Признательна каждому нашему соотечественнику, местным компаниям и организациям, примкнувшим к начатой в нашей стране кампании гуманитарной помощи, в особенности всем волонтерам, круглые сутки усердно работающим в пунктах сбора помощи, сотрудникам полиции, словом, всем, кто сегодня рядом с братским народом Турции! Спасибо вам за человеколюбие, милосердие и сострадание! Искренне горжусь тем, что я азербайджанка!

Каждый из нас опечален известиями о росте числа погибших в результате землетрясения. Да упокоит Аллах души погибших во время трагедии. С чувством глубокой скорби вновь выражаю соболезнования их родным и близким. Желаю скорейшего исцеления раненым! Уверена, что воля и стойкость турецкого народа не позволят этому тяжелому испытанию сломить его. Пусть Всевышний оберегает наш мир! Турция, мы с тобой!»