Первый сенатор-республиканец призвала Трампа уйти в отставку

По ее словам, он не собирается появляться на публике, не собирается быть на инаугурации избранного президента Джо Байдена и не был сконцентрирован на борьбе с коронавирусом.

«Он или играл в гольф, или был в Овальном кабинете, злопыхая и бросая под автобус каждого человека, который был ему предан и верил ему, начиная с вице-президента. Он не хочет там оставаться. Он хочет быть там только ради должности. Он хочет оставаться там только ради своего эго. Он должен уйти. Он должен поступить хорошо, но я не думаю, что он способен поступить хорошо», — сказала Мурковски.