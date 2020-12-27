Первый клип в Шуше: звездный десант из Баку побывал в Карабахе

Жемчужина Карабаха, культурная колыбель Азербайджана — город Шуша возвращает себе титул центра азербайджанской культуры.

Как сообщает #, в составе команды, прибывшей в Шушу, популярные исполнители, среди которых – Тунзаля Агаева, Айгюн Кязимова, Зульфия Ханбабаева, Чингиз Мустафаев и др. В состав звездного десанта также вошли известные телеведущие, стилисты и продюсеры.

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова показала своим подписчикам рассвет в Шуше и дом, в котором остановились артисты. Позже звезды встретились с военнослужащими, выразили им благодарность.

«Целую руки ваших матерей, которые воспитали настоящих героев! Благодаря вам мы сегодня стоим на этой земле, благодаря вам Азербайджан обрел территориальную целостность. Хвала вам и низкий поклон! Мы в бесконечном долгу перед каждым и вас. Вечная память шехидам!», — сказала народная артистка Зульфия Ханбабаева, обращаясь к защитникам Родины.

Народная артистка Тунзаля Агаева опубликовала на своей странице в Instagram кадры выступления на легендарном «Джыдыр дюзю», где была установлена сцена и состоялся концерт в честь доблестной победы Азербайджана в Отечественной войне.

Шуша издавна славилась богатой культурной жизнью, литературой, музыкой, архитектурой. В XVII-XIX веках здесь складывается шушинская школа мугама, во главе которой стоят видные ханенде. Эта школа прославилась не только в Закавказье, но и на всем Ближнем Востоке. Неслучайно Шушу называли «поющим городом». Русский исследователь восточной музыки В.Виноградов пишет в своей книге о Шуше: «Здесь много музыки, здесь больше, чем в любом из районов Азербайджана, можно услышать народных песен, танцев, певцов, инструменталистов».

Первые концерты народной музыки были проведены также в Шуше. Город, в котором азербайджанский мугам, признанный ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества, звучит еще более волшебно, по-особенному и чарующе. И это также все неслучайно, ведь Шуша и есть Родина мугама.

Возродить былые традиции взялась компания Synergy Partnership, которая снимает в эти дни для ведущего оператора мобильной связи Azercell клип с участием знаменитого ханенде Алима Гасымова и его дочери Ферганы Гасымовой.

Съемки клипа проходят в самых знаковых местах. Это первый клип, который снимается в городе Шуша, сердце Карабаха! Все детали проекта пока держатся в секрете.