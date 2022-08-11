Анкара нацелена на разведку и дальнейшую разработку всех месторождений в границах страны, в том числе в морских зонах.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в ходе круглого стола редакторов в агентстве «Анадолу» в четверг в Анкаре.

Глава Минэнерго Турции привлек внимание к ситуации в Восточном Средиземноморье, где на днях приступило к миссии самое современное буровое судно страны — Abdülhamid Han.

«В Средиземном море у нас в запасе 45-60 суток. За это время завершим бурение. Если будут обнаружены запасы, проинформируем общественность», — сказал министр.

Первый газ с месторождения «Сакарья» поступит на сушу в марте 2023 года

Донмез рассказал также о шагах по разработке нового месторождения «Сакарья» в турецком секторе Черного моря.

«В марте 2023 года первый газ с черноморского месторождения поступит на сушу», — сказал глава Минэнерго.

По его словам, в турецком секторе Черного моря на глубине 2200 метров создается целая «энергетическая база». «120 км труб по дну моря уже уложено. Осталось 50 км», — сообщил глава Минэнерго.