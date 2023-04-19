В связи со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева в Шуше будет построена первая в Карабахе станция для проведения сейсмологических исследований.

Как сообщает #, об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли.

«В окрестностях города будет построена новая станция. В целом, для проведения исследований на освобожденных от оккупации территориях будет создано 10 таких станций», — подчеркнул Г.Йетирмишли.