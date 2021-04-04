Перестрелка у границы с Ираном: ранен контрабандист

Азербайджанским пограничникам пришлось открыть огонь для задержания двоих нарушителей государственной границы с Ираном. Об этом сообщает в воскресенье Sputnik Азербайджан со ссылкой на Государственную пограничную службу страны.

Инцидент произошел около 06:15 4 апреля на территории Горадизского пограничного отряда у села Беюк Бахманлы Физулинского района.

Военнослужащие ГПС были подняты по тревоге, зона обслуживания была полностью закрыта. В соответствии с требованиями Закона АР «О Государственной границе Азербайджанской Республики» было применено оружие против нарушителей границы, пытавшихся убежать во время их задержания. Один из них был ранен, второй скрылся с места происшествия и перешел на территорию соседней страны.

Пострадавшему была незамедлительно оказана первая помощь, он был доставлен в Диагностический центр Физулинского района.

На месте происшествия в двух упаковках были обнаружены наркотические вещества общим весом 5,3 килограмма.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.