Четвертый раунд переговоров спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений между двумя странами состоится 1 июля в столице Австрии. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, говорится в сообщении пресс-службы МИД Турции во вторник.

«Следующая встреча специальных представителей Турции и Армении посла Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна в рамках процесса нормализации отношений состоится 1 июля в Вене», — говорится в сообщении.

Первая встреча Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна состоялась 14 января в Москве.

Вскоре было объявлено о возобновлении авиасообщения между Арменией и Турцией, которое было приостановлено в 2020 году. Первые полеты по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул состоялись в феврале текущего года.

Второй и третий раунд переговоров (24 февраля и 3 мая) спецпредставителей Турции и Армении прошли в Вене.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11-13 марта принял участие в Дипломатическом форуме в Анталье.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 13 декабря 2021 года, выступая в парламенте, заявил о новом периоде в турецко-армянских отношениях.

Бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч 15 декабря прошлого года был назначен на должность специального представителя по нормализации отношений с Арменией.

Специальным представителем Армении по процессу диалога между Анкарой и Ереваном стал заместитель председателя Национального собрания (парламента) республики Рубен Рубинян.