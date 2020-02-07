Переговоры Путина и Лукашенко прервались из-за нелетной погоды

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на переговорах в узком составе с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в четверг они обсудили некоторые исторические моменты, а также политику других постсоветских стран.

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны», — сказал белорусский лидер в начале переговоров в расширенном составе.

По словам Лукашенко, на встрече обсуждались не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но также темы, «которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза: та политика, которая сейчас проводится нами, ими». «В общем, о многом поговорили (в узком составе), ну и дошли до современности и решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор», — подчеркнул президент Белоруссии.

Он отметил, что потом в переговорах будет сделана пауза, так как к некоторым вопросам можно будет вернуться, когда приедут члены российской делегации, чей самолет из-за непогоды в Сочи был вынужден сесть в Минеральных Водах. «Небо якобы уже прояснилось, поэтому тогда мы и продолжим наш разговор, а вообще есть, о чем говорить, есть над чем работать», — заключил Лукашенко. (РИА Новости)