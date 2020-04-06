Переговорщики ОПЕК+ призвали министров энергетики G20 к встрече 10 апреля

Представители, участвующие в переговорах стран ОПЕК+ по стабилизации рынка нефти, пытаются добиться проведения встречи министров энергетики стран «Большой двадцатки» (G20) в пятницу, 10 апреля. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg ​​​​​со ссылкой на источники.

Как отметили источники агентства, проведение совещания «двадцатки» на следующий день после министерской встречи ОПЕК+, которая запланирована на 9 апреля, может поспособствовать вовлечению США в переговоры.

Источники также сообщили, что в воскресенье участники переговоров ОПЕК+ добились прогресса в согласовании новой сделки о сокращении нефтедобычи.

Ранее в пятницу исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол призвал председательствующую в G20 Саудовскую Аравию созвать экстренную встречу для решения проблем на рынке нефти.

Провести встречу ОПЕК+ в формате видеоконференции для обсуждения возможных решений по рынку нефти предложила Саудовская Аравия. Проводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Эр-Риядом и Вашингтоном. Россия также поддержала идею совместных действий по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка.(ТАСС)