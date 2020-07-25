Перед постпредством ООН и консульством Армении в Нью-Йорке проведены акции протеста

В Нью-Йорке проведены акции протеста в связи с провокацией, совершенной Вооруженными силами Армении на государственной границе в направлении Товузского района Азербайджана, а также в связи с тем, что Армения до сих пор удерживает под оккупацией азербайджанские территории.

Об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В акции, которая состоялась перед постпредством Армении при ООН приняли участие около 150 наших соотечественников, прибывшие из Нью-Джерси, Пенсильвании, Массачусетса и Вирджинии.

Акция началась с минуты молчания, в ходе которой собравшиеся почтили память героически погибших на фронте в Товузском направлении. В ходе акции, под развевающимися государственными флагами Азербайджана, Турции и США звучали лозунги «Прекратить захватническую политику Армении!», «Карабах – это Азербайджан!», «Армения, вон из Азербайджана!!», «Армяне, вы виновны в геноциде!», «Армяне – убийцы детей!», «Армения – террорист!», «Карабах наш!», «Карабах!», «Азербайджан!», «Азербайджан-Турция!».

Во время акции перед зданием представительства ООН передвигался автобус с установленным на нем led-экраном, на котором была карта Азербайджана, транслировались исторические факты о карабахских реалиях. Автобус привлек большое внимание жителей Нью-Йорка, передвигаясь в течение дня по Бруклину и Манхеттену, а также по территориям, где живут армяне.

Затем члены азербайджанской общины продолжили следующую акцию протеста перед консульством Армении в Нью-Йорке. Перед справедливой позицией азербайджанской общины армяне молчали. Проведение акции контролировали сотрудники местной полиции.