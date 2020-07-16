Перед посольством Армении в Тбилиси прошла акция протеста

Перед зданием посольства Армении в Грузии прошла акция протеста.

Как сообщает местное бюро АПА, проживающие в Грузии наши соотечественники собрались перед зданием посольства Армении в Тбилиси и выразили протест против провокаций, совершенных Арменией на Товузском направлении границы.

Выступающие с различными лозунгами молодые люди требовали, чтобы Армения немедленно прекратила провокации, положила конец оккупации азербайджанских земель.

Участники акции отметили, что проводимая Арменией оккупационная политика препятствует развитию народов региона, ставит под угрозу мир и стабильность в регионе.