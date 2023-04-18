Президент РФ Владимир Путин посетил штабы российских войск на оккупированных территориях Украины перед большим контрнаступлением ВСУ.

Сначала Путин прибыл в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, где попросил командующего этой группировкой генерал-полковника Олега Макаревича доложить ему о ситуации на Запорожском и Херсонском направлениях, сообщает пресс-служба Кремля.

Отдельно Путин попросил командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского «высказать свои соображения». «Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили», — отметил Путин.

При этом Теплинский был отстранен от командования в январе, но в середине апреля Минобороны вернуло его на прежнюю должность. Аналитики Института изучения войны (ISW) связывали это с тем, что Россия стала чаще использовать для наступательных операций Воздушно-десантные войска. В частности, ВДВ ведут активные боевые действия на критических участках фронта в Луганской области и под Бахмутом в Донецкой области.

После посещения группировки в Херсонской области Путин приехал на оккупированную часть Луганской области, где посетил штаб нацгвардии «Восток». Там он заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров.

Визит Путина на фронт стал первым с начала войны. В марте он впервые посетил Донбасс и заехал в Мариуполь. «Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику, а также совещания в штабах «Днепр» и «Восток» заранее не готовились», — подчеркнули в Кремле.

Согласно данным американской разведки, Украина может начать большое контрнаступление 30 апреля. Об этом говорится в утекших в Сеть секретных документах Пентагона, писал Newsweek. К этому времени у ВСУ будет девять бригад общей численностью до 40 тыс. человек, которые получат необходимое количество западной военной техники. Целью контрнаступления ВСУ может быть перерезание сухопутного коридора России в Крым и выход к Азовскому морю. (moscowtimes.ru)