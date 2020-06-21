PepsiCo приостановила производство на заводе в Пекине

PepsiCo приостановила производство на одном из заводов в Пекине после обнаружения на предприятии случая заражения новым коронавирусом COVID-19, сообщила в воскресенье директор отдела по административным вопросам компании PepsiCoGreater China Region Фань Чжиминь.
«После того как мы обнаружили на нашем филиале завода в районе Дасин случай заражения коронавирусной инфекцией, связанный с рынком «Синьфади», мы сразу же запустили механизм экстренного реагирования, приостановили производство, провели дезинфекцию помещения, изолировали сотрудников, а также приняли меры по раздельному хранению товара», — сообщила она на пресс-конференции.
Директор уточнила, что этот случай был зарегистрирован 15 июня, а к 20 июня компания отправила на централизованный карантин 480 сотрудников, несмотря на то что анализы на коронавирус у них были отрицательные.