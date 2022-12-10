Защитник сборной Португалии по футболу Пепе получил перелом левой руки в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре, сообщает официальный сайт Федерации футбола Португалии.

У футболиста диагностирован перелом локтевой кости. После игры Пепе отправился в клинику в Дохе, где врачи подтвердили подозрение на перелом.

Сборная Марокко одержала над португальцами победу со счетом 1:0 и впервые в истории сыграет в полуфинале чемпионата мира. Марокканцы стали первой командой из Африки, которая смогла пробиться на эту стадию турнира.

Их следующим соперником станет победитель в заключительном четвертьфинальном поединке ЧМ-2022 между командами Англии и Франции.