Пеп Гвардиола: «Я должен заслужить новый контракт»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о своем будущем.

«Я бы хотел остаться здесь. Я люблю это место, но я должен заслужить новый контракт. Клуб достиг высоких стандартов за последние 10 лет, но их необходимо поддерживать.

Руководство не говорило со мной по этому поводу, они сказали мне играть в футбол. Но я знаю, каковы стандарты этого клуба. Если я не достигну их, то я, вероятно, не заслуживаю нового соглашения. Чтобы продлить контракт, я должен выигрывать», – сказал Гвардиола.

Срок действующего контракта испанца с «горожанами» истекает в конце сезона-2020/21.

Сообщалось, что специалист ведет переговоры о продлении трудового соглашения с «Ман Сити» до 2022 года.

Гвардиола работает с «Сити» с 2016 года. С командой он дважды выиграл чемпионат Англии, один раз победил в Кубке страны, а также трижды взял Кубок английской лиги. (sports.ru)