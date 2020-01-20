Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» – выдающаяся команда, но я 24 часа в сутки думаю о своей»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что сконцентрирован на своей команде, несмотря на успехи «Ливерпуля».

«Нельзя отрицать, что «Ливерпуль» – выдающаяся команда, если говорить о футболе, о результатах. Но каждый день я почти 24 часа думаю о своей команде, о том, что мы можем улучшить. Меня не отвлекают команды в других лигах или «Ливерпуль».

Мы пропускаем немного, но соперники реализуют немногочисленные моменты. Такое сложно исправить. Мы должны прибавить в этом.

Мы забили больше, чем «Ливерпуль», не знаю, насколько больше (у «Ман Сити» 64 забитых мяча, у «Ливерпуля» – 52 – прим.), так что мы на правильном пути. Я сейчас не вспомню статистики, но мы не допускаем много моментов у своих ворот за одну игру. Но из немногих допущенных моментов мы пропускаем и в итоге теряем очки», – сказал Гвардиола. (Sports.ru)