Пеп Гвардиола: «Хочу, чтобы Лео закончил карьеру в «Барсе»»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о будущем капитана «Барселоны» Лионеля Месси, который, как сообщалось, может пополнить состав «горожан» следующим летом.
«Лионель Месси – игрок «Барселоны».
Я безумно благодарен «Барсе» за то, что она сделала для меня как для игрока в академии и как для тренера. Я много раз говорил, что хочу, чтобы Лео закончил свою карьеру там.
Я не знаю, что у него на уме. Мы ставим перед собой только невероятные цели. Ничего не могу сказать об остальных вопросах», – заявил Гвардиола.
В минувшее трансферное окно аргентинец вступил в открытый конфликт с руководством «Барселоны» и хотел уйти из клуба, однако экс-президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу не отпустил его. (sports.ru)