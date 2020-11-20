Пеп Гвардиола: «Хочу, чтобы Лео закончил карьеру в «Барсе»»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о будущем капитана «Барселоны» Лионеля Месси, который, как сообщалось, может пополнить состав «горожан» следующим летом.

«Лионель Месси – игрок «Барселоны».

Я безумно благодарен «Барсе» за то, что она сделала для меня как для игрока в академии и как для тренера. Я много раз говорил, что хочу, чтобы Лео закончил свою карьеру там.

Я не знаю, что у него на уме. Мы ставим перед собой только невероятные цели. Ничего не могу сказать об остальных вопросах», – заявил Гвардиола.

В минувшее трансферное окно аргентинец вступил в открытый конфликт с руководством «Барселоны» и хотел уйти из клуба, однако экс-президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу не отпустил его. (sports.ru)