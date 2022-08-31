Американская компания Boeing заключила с Пентагоном контракт на тестирование и обслуживание наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD) США. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

Сумма контракта составляет $5 млрд. Отмечается, что компания осуществляет поддержку данной системы с конца прошлого века. «Предложение Boeing предусматривало десятилетия опыта в интеграции систем вооружений», — говорится в сообщении.

Срок действия соглашения рассчитан до 31 августа 2027 года и предусматривает разработку, интеграцию и тестирование компонентов системы.

Система Ground-based Midcourse Defense (GMD) представляет собой комплексы противоракетной обороны, предназначенные для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на среднем участке траектории.