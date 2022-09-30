Пентагон заключил контракт с производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на ремонт и обслуживание радиолокационных радаров UKR/TPQ-50 для Вооруженных сил Украины.

Как передает «Росбалт», стоимость контракта оценивается почти в $12,1 млн. Эту сумму планируется выделить из средств на «поддержку безопасности Украины».

Подрядчик должен будет проводить работы в городе Сиракузы (штат Нью-Йорк). Примерная дата выполнения заказа — 30 июня 2023 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уже получила обещанные Штатами системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS.