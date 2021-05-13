Пентагон вывез из Израиля около 120 сотрудников

Пентагон вывез около 120 своих сотрудников из Израиля, сообщил РИА Новости представитель Европейского командования ВС США Чак Причард.

«Примерно 120 человек из персонала министерства обороны прибыли сегодня из Израиля в Германию на самолете С17, который базируется на военно-воздушной базе Рамштайн. Мы приняли это решение в координации с Израилем», — сказал представитель военного ведомства.

По его словам, речь идет о сотрудниках «со всего министерства обороны», которые находились в Израиле для «рутинного мероприятия по планированию» в рамках обычных двусторонних учений. Само мероприятие должно было завершиться на этой неделе.

«Большинство людей прибыли на гражданском самолете, что нормально для таких мероприятий, и сейчас, находясь в Германии, будут планировать свое возвращение на домашние пункты базирования», — сказал Причард.