Пентагон уведомил Конгресс об успехах Киева в борьбе с коррупцией

Представители Пентагона уведомили Конгресс Соединенных Штатов о том, что Киев добился успехов в борьбе с коррупцией, что якобы позволяет американской стороны осуществить поставки Украине военной техники на $125 млн. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны и Конгрессе.

По данным источников, американское законодательство обязывает наличие свидетельств того, что власти на Украине «достигли прогресса в борьбе с коррупцией за счет усиления прозрачности и общественного контроля», для того чтобы осуществить поставку туда военной техники.

В марте CNN сообщил, что Минобороны США уведомило Конгресс о намерении поставить Киеву противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику на $125 млн.(Газета.Ru)