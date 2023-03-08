Американские военные пока не могут назвать точную дату отправки первой батареи противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которую США обещали предоставить Украине, но система может появиться в этой стране в ближайшее время. Об этом в среду сообщил помощник министра армии (сухопутных войск) США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш в ходе онлайн-конференции, организованной еженедельником Defense News.

«Я не могу назвать точную дату, но подготовка уже идет полным ходом, — сказал Буш. — Обучение [расчетов] идет очень эффективно, [они] очень быстро изучают сложные вещи <…>, так что я ожидаю, что наши системы будут работать там (в Украине) очень скоро». По его словам, американцы нашли способ по обучению украинских специалистов на комплексах, «которых не было в оперативных подразделениях».(ТАСС)