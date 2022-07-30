США намерены обеспечить Украину запчастями для военных самолетов советского и украинского производства, а также планируют в августе передать новую партию беспилотников Phoenix Ghost. Об этом сообщил представитель Пентагона на спецбрифинге, передает ТАСС.

Как завил представитель Пентагона, ведомство работает над тем, чтобы приобрести «значительное количество» этих запчастей.

«Предпринимаются серьезные усилия (…) для того, чтобы мы могли продолжать производить не только то, что нужно Украине, но и то, что нужно нам», — сказал представитель американского оборонного ведомства.