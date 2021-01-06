Пентагон отказался отправить нацгвардию к Капитолию

Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, сообщил в среду корреспондент Washington Post Алекс Хортон со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
«Источник сообщил мне, что министерство обороны только что отклонило запрос чиновников Вашингтона о развертывании Национальной гвардии на Капитолии», — написал он в Twitter.
Ранее газета USA Today со ссылкой на источник сообщила, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила, чтобы Национальная гвардия очистила и обезопасила Капитолий в столице США Вашингтоне от протестующих.