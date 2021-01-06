Пентагон отказался отправить нацгвардию к Капитолию

Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, сообщил в среду корреспондент Washington Post Алекс Хортон со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
«Источник сообщил мне, что министерство обороны только что отклонило запрос чиновников Вашингтона о развертывании Национальной гвардии на Капитолии», — написал он в Twitter.
Ранее газета USA Today со ссылкой на источник сообщила, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила, чтобы Национальная гвардия очистила и обезопасила Капитолий в столице США Вашингтоне от протестующих.
| 2021-01-07T00:46:32+04:00 7 января 2021, 00:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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