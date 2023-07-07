Пентагон подготовил новый пакет военной помощи для Украины, заявил на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Его цитирует ТАСС.

Как отмечается, в него войдут 32 БМП Bradley и 32 бронетранспортера Stryker, дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS, а также зенитные комплексы Stinger и Javelin.

«В пакет также войдут <… > планирующие боеприпасы, системы для расчистки заграждений, уничтожения минных заграждений и запчасти», — сказал он.

В новом пакете военной помощи окажутся и различные снаряды (105 и 155 мм) , включая кассетные боеприпасы DPICM для артиллерийских орудий, а также беспилотные летательные системы Penguin.