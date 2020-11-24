Пенсильвания объявила о победе Байдена

Власти штата Пенсильвания заявили, что кандидат в президенты США демократ Джо Байден победил по итогам подсчета голосов на выборах главы государства. Об этом в своем Twitter написал губернатор штата Том Вулф.

Он отметил, что департамент штата подтвердил результаты прошедших 3 ноября выборов президента США.

Губернатор добавил, что подписал соответствующее постановление, в котором говорится о победе Байдена и кандидата на пост вице-президента США Камалы Харрис.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. (sports.ru)