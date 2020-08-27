Пенс заявил, что при Байдене Америка не останется Америкой

Вице-президент США Майкл Пенс назвал кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена «троянским конем радикальных левых». Об этом сообщает ТАСС.

Пенс уверен, что в случае победы демократов Соединенные Штаты кардинально изменятся.

«Выбор на этом голосовании заключается в том, останется ли Америка Америкой», — заявил вице-президент в ходе выступления в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд)в рамках съезда республиканцев.

По его словам, страна стоит на распутье. Пенс выразил мнение, что Байден поставит США на путь социализма и упадка.

«Вы не будете в безопасности в Америке Джозефа Байдена», — подчеркнул политик.