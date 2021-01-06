Пенс отказался мешать засчитывать голоса выборщиков

Вице-президент США Майк Пенс, которого президент США Дональд Трамп ранее попросил вмешаться в утверждение итогов, заявил, что не будет мешать засчитывать голоса выборщиков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мое обдуманное суждение таково: моя присяга поддерживать и защищать Конституцию не дает мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса выборщиков следует засчитать, а какие нет», — сказал Пенс.

Вице-президент подчеркнул, что у него нет полномочий, чтобы не засчитывать голоса выборщиков.

Трамп по-прежнему не признает поражение на выборах президента. Тем не менее за Байдена отдали голоса 306 выборщиков, а за Трампа – 232. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.