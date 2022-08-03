Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси встретилась с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Как передает ТАСС, по данным местного телеканала TTV, перед началом беседы Цай Инвэнь наградила Пелоси правительственной медалью — орденом Благожелательных облаков.

Эту награду учредили в 1941 году для поощрения за заслуги в национальном развитии и вклад в гражданское общество. Орден может быть вручен иностранным гражданам за выдающиеся заслуги.

Пелоси заявила, что для нее большая часть получить орден из рук Цай Инвэнь. «Я с нетерпением жду возможности разместить эту награду в офисе спикера [Палаты представителей] <…> в Капитолии как символ нашей драгоценной дружбы», — сказала она.

Спикер палаты представителей США ранее посетила парламент Тайваня.

Выступая в парламенте, Пелоси подчеркнула, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы активизировать межпарламентский диалог с Тайбэем. Также она выразила мнение, что США должны поддержать Тайвань, поскольку остров сталкивается с растущими угрозами со стороны Пекина.

Ожидается, что спикер покинет Тайвань вечером среды.