Пелоси призвала отстранить Трампа

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала отстранить действующего президента США Дональда Трампа от должности до окончания его срока, 20 января. Об этом пишет Reuters.

Пелоси обвинила Трампа в «подрывных действиях», из-за чего того следует отстранить от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности главы государства исполнять свои обязанности.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.