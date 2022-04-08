Госсовет КНР утвердил прошение об отставке, поданное главным секретарем (второй по значимости пост) администрации Гонконга Джоном Ли (Ли Цзячао). Об этом сообщило в пятницу агентство «Синьхуа».

Это открывает путь к его участию в предстоящих 8 мая выборах нового главы исполнительной власти этого специального административного района КНР. Политик в среду объявил о планах бороться за этот пост и пообещал обнародовать детали своей предвыборной кампании после утверждения отставки.

По данным газеты South China Morning Post, Ли намерен это сделать на пресс-конференции в субботу.

Местные СМИ ожидают, что нынешние выборы пройдут на безальтернативной основе, с участием лишь одного претендента в лице 64-летнего Ли, заручившегося поддержкой Пекина. Аналитики полагают, что никто из других серьезных кандидатов не вступит в борьбу, чтобы бросить ему вызов.

Джон Ли до июня прошлого года был главным силовиком Гонконга на посту секретаря (министра) по вопросам безопасности, а до этого много лет работал в полиции. Как отмечают наблюдатели, власти Китая высоко оценивают его вклад в укрепление национальной безопасности в этом специальном административном районе и восстановление порядка после массовых протестов 2019 года.