Пекин готовит закон о нацбезопасности для Гонконга

Центральные власти КНР в ближайшее время сами займутся подготовкой законопроекта о национальной безопасности для Гонконга, поскольку власти этого специального административного района за долгие годы так и не смогли выработать и принять соответствующий акт. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

По сведениям ее источников, вопрос будет вынесен на обсуждение ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая открывается в пятницу в китайской столице.

Новый закон, как ожидается, поставит под запрет любую подрывную деятельность, направленную против центрального правительства КНР, проявления терроризма, сепаратизма и иностранного вмешательства в дела Гонконга. При этом он будет принят непосредственно Пекином, без какого-либо участия гонконгских законодателей.

«Некоторые оппозиционные политики закрыли окно для Гонконга, чтобы он смог принять собственный закон о национальной безопасности», поэтому ответственность за это возьмет на себя высший законодательный орган — ВСНП, — отметил правительственный источник. «Мы больше не можем допускать такие действия, как осквернение государственного флага или порчу герба в Гонконге», — добавил он. (ТАСС)