Педро покидает «Челси»

Полузащитник «Челси» Педро объявил, что матч АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:0) стал для него последней домашней игрой за «синих».

«Моя последняя игра на «Стэмфорд Бридж». Спасибо всем болельщикам за поддержку в эти годы, клубу за возможность быть «синим» и моим одноклубникам.

Вы навсегда останетесь в моем сердце. Теперь поборемся за Кубок Англии! Большая синяя семья», – написал Педро в твиттере.

32-летний испанец выступал за «Челси» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в АПЛ. (sports.ru)