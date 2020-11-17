Педри: «Игра с Месси – подарок жизни»

Хавбек «Барселоны» Педри высказался об игре форварда каталонцев Лионеля Месси.

«К движениям Лео нельзя привыкнуть. Причем не только к его, но и к действиям всей команды.

Месси, кажется, делает то, что хочет и когда хочет. Больше всего удивляет, когда он оставляет позади двух или трех игроков и забивает гол. Конечно, это впечатляет. Раньше я видел его по телевизору или в играх, а теперь он разговаривает со мной.

Я мечтал сыграть рядом с ним. Это подарок, который дала мне жизнь», – сказал Педри. (sports.ru)