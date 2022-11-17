Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожаловался на решение властей Евросоюза не пускать его на территорию блока. Об этом он рассказал на встрече с предстоятелем Ассирийской церкви Востока Мар Авой III в резиденции московского Данилова монастыря.

«Принято беспрецедентное решение: не пускать Патриарха на территорию Евросоюза. Такого даже во время «холодной войны» не было», — заявил патриарх. По его словам, в Европе боятся диалога и занимают позицию изоляционизма.

«Мы открыты к общению и с теми, кто нас любит, и с теми, кто нас не любит», — заверил патриарх.

Глава РПЦ раскритиковал действия президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который «оказывал давление» на ассамблею Всемирного совета церквей, прошедшую в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября, и делегацию РПЦ. «Это беспрецедентное вмешательство светской власти в жизнь церковных организаций. Я с пониманием и благодарностью отнесся к позиции Ассамблеи ВСЦ, которая не согласилась с господином Штайнмайером», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

После начала войны в Украине патриарх Кирилл стал фигурантом санкционных списков Великобритании и Канады. В июле въезд ему закрыла Литва. МИД страны заявил, что глава РПЦ «сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины», а также «оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права». Ввести ограничения против него также пытался Евросоюз, однако его вычеркнули из черных списков по просьбе Венгрии. При этом в руководстве ЕС патриарха называют «пропагандистом президента России».

В своих проповедях предстоятель РПЦ неоднократно оправдывал вторжение в Украину. В частности, утверждал, что Россия «миролюбивая держава», которая «не занимается военными авантюрами» и «никогда ни на кого не нападала», а только «защищала свои рубежи». Участникам боевых действий предстоятель говорил, что у них «не должно быть никаких сомнений в правильности избранного пути». (moscowtimes.ru)