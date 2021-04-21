Пашиняна не пустили в Сюникскую область

Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул город Агарак, расположенный в Сюникской области, после того, как несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста против его поездки в регион. Демонстрацию показывали в режиме реального времени местные новостные порталы.

«Я приношу извинение за их поведение», — сказал в рупор Пашинян, прошел несколько десятков метров, сел в машину и уехал. (ТАСС)

По данным местных новостных порталов, там сложилась напряженная ситуация, периодически происходят потасовки с полицией.

| 2021-04-21T11:53:12+04:00 21 апреля 2021, 12:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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