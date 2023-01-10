Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции 10 января заявил, что республика готова подписать документ по урегулированию конфликта в Карабахе в рамках предложений Российской Федерации, передает ТАСС.

«Мы готовы подписать документ основанный на российских предложениях и сегодня я еще раз это подтверждаю», — сказал политик.

Премьер подчеркнул, что важно решить вопрос по мирному соглашению сейчас и не откладывать его на потом, поскольку отложенное решение означает продолжение конфликта.