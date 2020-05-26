Пашинян заявил, что в Армении началась вторая волна коронавируса

Премьер-министр Армении заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса, пишет «Интерфакс».

«В стране тяжелая ситуация. По сути, мы имеем дело со второй волной коронавируса», — сказал Пашинян.

Премьер добавил, что рост заболеваемости может быть связан с тем, что граждане не соблюдают предписанные правительством правила.

В Армении коронавирусом заразились 7402, скончались 130 человек. До 13 июня в стране действует режим чрезвычайного положения, но при этом работают предприятия и общественный транспорт.

| 2020-05-26T20:13:36+04:00 26 мая 2020, 21:09|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss