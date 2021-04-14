Пашинян заявил, что уйдет в отставку в конце апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что уйдет в отставку в течение последних 10 дней апреля, чтобы распустить парламент и назначить внеочередные парламентские выборы. С таким заявлением он выступил в среду в ходе правительственного часа в законодательном органе страны.

«Я подам в отставку в течение последних 10 дней апреля, согласно договоренности между парламентскими силами и президентом республики. Для сохранения всех протокольных мероприятий в седьмой день я выдвину свою кандидатуру на пост премьера, остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а фракция «Мой шаг» не изберет меня премьером. Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет. Парламент распустится, и 20 июня будут выборы», — отметил он.(ТАСС)