Пашинян заявил, что не собирается покидать страну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики, сообщает, «Спутник-Армения».

«Во-первых, опасность [столкновений] всегда есть. Но мы все должны договориться, что подобного в Республике Армения происходить не должно. Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить», — сказал Пашинян.

На вопрос, кому подчиняются ВС Армении сейчас Пашинян ответил։ «Народу и премьеру».

«Других вариантов нет», — сказал Пашинян.

По его словам, опасность переворота «управляема».

«Я считаю, что это эмоциональная реакция. И к нашим братьям мы не должны относиться строго».

Никол Пашинян во время шествия со своими сторонниками в центре Еревана также заявил, что не собирается уезжать из страны.