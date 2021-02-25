Пашинян заявил, что не собирается покидать страну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики, сообщает, «Спутник-Армения».
«Во-первых, опасность [столкновений] всегда есть. Но мы все должны договориться, что подобного в Республике Армения происходить не должно. Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить», — сказал Пашинян.
На вопрос, кому подчиняются ВС Армении сейчас Пашинян ответил։ «Народу и премьеру».
«Других вариантов нет», — сказал Пашинян.
По его словам, опасность переворота «управляема».
«Я считаю, что это эмоциональная реакция. И к нашим братьям мы не должны относиться строго».
Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что борт номер один республики приведен в готовность, и премьер может покинуть страну, если ситуация выйдет из-под его контроля.
Пашинян назвал такие сообщения информационным террором, к которому народ, «возможно, уже привык».
«Я никуда не собирался и не собираюсь уезжать. Моя семья тоже здесь. Вы сейчас убедитесь в этом. Они (члены семьи) сейчас придут сюда», — сказал Пашинян.
В ходе шествия Пашиняна сопровождает его сын Ашот.