Пашинян заявил, что не собирается покидать страну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики, сообщает, «Спутник-Армения».

«Во-первых, опасность [столкновений] всегда есть. Но мы все должны договориться, что подобного в Республике Армения происходить не должно. Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить», — сказал Пашинян.

На вопрос, кому подчиняются ВС Армении сейчас Пашинян ответил։ «Народу и премьеру».

«Других вариантов нет», — сказал Пашинян.

По его словам, опасность переворота «управляема».

«Я считаю, что это эмоциональная реакция. И к нашим братьям мы не должны относиться строго».

Никол Пашинян во время шествия со своими сторонниками в центре Еревана также заявил, что не собирается уезжать из страны.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что борт номер один республики приведен в готовность, и премьер может покинуть страну, если ситуация выйдет из-под его контроля.

Пашинян назвал такие сообщения информационным террором, к которому народ, «возможно, уже привык».

«Я никуда не собирался и не собираюсь уезжать. Моя семья тоже здесь. Вы сейчас убедитесь в этом. Они (члены семьи) сейчас придут сюда», — сказал Пашинян.

В ходе шествия Пашиняна сопровождает его сын Ашот.

| 2021-02-25T14:23:28+04:00 25 февраля 2021, 14:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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