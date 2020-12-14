Пашинян заявил, что не намерен уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не уйдет в отставку без волеизъявления народа.

Как передает РИА Новости, об этом он сказал в телеобращении к гражданам Армении.

«От статуса, данного мне народом, я могу отказаться только на основе достоверных результатов волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления нет, продолжу выполнять функции премьер-министра», — отметил Пашинян.

Премьер также опроверг распространяемую в СМИ информацию, что члены его семьи покинули Армению.

В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.