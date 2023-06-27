Во время войны были виды оружия, право на применение которых не принадлежало в полной мере Республике Армения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании следственной комиссии Национального собрания Армении по расследованию обстоятельств войны 2020 года.

Айк Саркисян из фракции «Гражданский договор» задал вопрос, были ли у армии какие-либо ограничения во время войны, было ли решение премьер-министра не применять какое-либо оружие.

Пашиняну было что сказать об оружии, но в открытой части заседания он не захотел представлять подробности. Однако премьер-министр заявил: «Было оружие, права на которое не целиком и полностью принадлежали Республике Армения».

Он обещал рассказать об этом в закрытой части заседания.

Никол Пашинян также заявил, что была теоретическая возможность остановить военный «конвейер», если Армения отказалась бы видеть Нагорный Карабах не в составе Азербайджана, отвечая на вопрос, не считает ли он, что остановка «конвейера» войны была невозможной в любом случае.

«Тогда мы могли бы сказать, что отказываемся от видения Нагорного Карабаха вне Азербайджана и идем по этому пути, что, конечно, не гарантировало бы, что войны удастся избежать.

Я также хочу поговорить о военных перекрестках, потому что за военным «конвейером» следовали военные перекрестки с переговорным содержанием. В переговорном процессе были проблемы, ведущие к войне. Перекрёстками войны были уточнения, связанные с Лачинским коридором, которые как не были скорректированы и в Казани, и не были скорректированы позже, должно было быть какое-то определенное обсуждение. Следующим перекрестком войны стал бы, так сказать, процесс вовлечения армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха, а следующим шагом – возможный процесс делимитации и демаркации в рамках мирного договора.

Другими словами, я не говорю, что не было теоретической возможности избежать войны, но для этой теоретической возможности необходимо было отказаться от армянского видения урегулирования нагорно-карабахского вопроса, что могло создать теоретическую возможность избежать такого развития», — сказал Пашинян.