Пашинян выступил с очередным бредовым заявлением

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мировое сообщество должно признать право Нагорного Карабаха на самоопределение.

«Если этого не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, личности, организации. Это должно стать всемирным движением, объединяющим таких личностей, народы и организации», — написал он в Facebook.

Такие заявления Пашиняна делают бессмысленными переговоры с Арменией. Таким образом он подкладывает мину под еще не начавшиеся переговоры, о которых договорились в Москве министры иностранных дел Азербайджана и Армении.