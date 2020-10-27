Пашинян уже «политический труп»: кто придет ему на смену?

Происходит то, что было неизбежно. Нынешнее руководство Армении и лично премьер-министр РА Никол Пашинян делают отчаянные попытки удержать власть в своих руках, но все это является бесполезной тратой времени. Уход Пашиняна и его сторонников отвечает интересам слишком большого числа стран и сторон.

Этого, конечно же, хочет Россия. У нее к Пашиняну уже накопилось очень много претензий. Начиная от уголовного преследования экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-президента РА Роберта Кочаряна, от чего российская сторона всячески отговаривала своих армянских партнеров, до засилья «соросят» во сласти и участия многих из них в антироссийских акциях протеста, где сжигались российские флаги и звучали оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина.

Безусловно, в РФ хотели бы видеть во главе РА менее проблемного, токсичного политика. Не исключаю, что российская сторона уже имеет на примете конкретную персону, которая могла бы возглавить РА после неизбежного и позорного краха Пашиняна. В частности, есть версия, что Кремль попытается реанимировать Роберта Кочаряна в этой ипостаси. В пользу данной версии говорит та активность, что развил Р.Кочарян в последнее время. В частности, уже формируется образ «спасителя», который на свои деньги покупает оружие для армянской армии. Да и публикаций о том, что только он может уговорить президента России Путина остановить контрнаступление азербайджанской армии, в армянской прессе предостаточно.

При этом, Пашинян изрядно надоел уже и Грузии. Его открытая поддержка сепаратизма в Джавахетии, проявившаяся в виде соответствующей фотографии с употреблением названия «Джавахк», сильно возмутила грузинскую сторону. Которая, ко всему прочему, устала от постоянных упреков в свой адрес со стороны официального Еревана. Плюс, в Грузии хотели бы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны. Это дало бы Тбилиси еще один аргумент в будущей борьбе за Южную Осетию и Абхазию.

В Иране также меняется отношение к карабахскому конфликту. Официальный Тегеран видит, что Азербайджан является не только гораздо более выгодным экономическим и политическим партнером, чем Армения, но и демонстрирует способность принуждать агрессора к миру. А Иран, как и любое государство, всегда и обоснованно делает ставку на более сильного партнера, на победителя. Там понимают, что Армения, которая и до нынешней войны утопала в проблемах, по ее окончании превратится в страну, где эти проблемы приведут к необратимым для РА последствиям. А виноват в этом, как это понимают в РА, конечно же Пашинян.

Франция и США? Да, они выступают за прекращение войны в Карабахе, там сильна армянская диаспора. Но там тоже уже услышали жесткий и конкретный ответ из Баку — мир в Карабахе наступит после полного освобождения всех оккупированных РА территорий нашей страны. Официальный Ереван должен предоставить график вывода всех армянских войск со всех пока еще занятых территорий Азербайджана. Освобождением которых наша армия уже успешно занимается.

Кто всему этому препятствует? Никол Пашинян и его ближайшее окружение. Уход которых, соответственно, также на руку Франции и США. В том числе и потому, что на них можно будет свалить все провалы и поражения Армении. А все совместные селфи и танцы Эммануэля Макрона с Пашиняном, в таком случае, быстро забудутся. Политика — штука прагматичная и, зачастую, циничная. Максимум, что французская сторона может предложить армянскому премьеру и его семье — политическое убежище после потери ими власти. Что-то типа предоставления убежища экс-президенту Украины Януковичу в Ростове.

Безусловно, сам Пашинян, понимая аховость своего положения, делает все возможное для сохранения власти. Отсюда вся эта ложь МО РА о реальном положении дел на фронте. Да, все утверждения армянской стороны о «победах» над нашей армией в условиях постоянного их отступления нужны были для успокоения внутренней аудитории. С той же целью шел поток вранья о каких-то просто невероятных, по армянской версии, потерях нашей армии в живой силе и технике. Никаких доказательств сказанного, ясное дело, там не предъявляли. А свои потери противник занижал в разы.

Он и поражения на фронте стал признавать вынужденно, под давлением неопровержимых доказательств. Невозможно отрицать освобождение огромного числа ранее оккупированных азербайджанских территорий после того, как публикуется видео, на котором наши доблестные бойцы рапортуют о выполнении задания, вывешивают флаг Азербайджана. Плюс, есть куча видео, на которых армянские бойцы отказываются дальше воевать, оставляют позиции, жалуясь на то, что их используют в качестве «пушечного мяса».

В этих условиях неудивительно, что Пашинян впал в истерику. В РА идет повальный поиск виновных в поражении. В итоге, начальник управления контрразведки СНБ Армении, генерал-майор Оганес Карумян освобожден от занимаемой должности. Информацию подтвердил руководитель пресс-центра СНБ Артур Горгян. О причинах он не сообщил. «У нас есть раскрытые случаи госизмены, шпионажа, распространения лживой информации среди военнослужащих. Ведется работа также в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, борьбы с распространением дезинформации в интернете», — сказал в свою очередь замглавы СНБ Армении Армен Абазян.

Чуть ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Вагинака Саркисяна от должности командующего погранвойсками СНБ страны. Как сообщает пресс-служба президента Армении, решение принято по предложению премьер-министра Никола Пашиняна. Как комментируют армянские эксперты, это связано с последними военными неудачами в приграничных с Азербайджаном районах.

А еще немногим ранее президент Армении Армен Саркисян уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна, также удовлетворив таким образом предложение премьер-министра Никола Пашиняна. Показательно, что всего за несколько часов до этого указа премьер Армении Никол Пашинян написал у себя в Facebook, что на передовой в Карабахе ходят агитаторы, которые вполне успешно убеждают армянских солдат совершить госизмену и предать родину.

То есть, Пашинян не только цепляется за власть до последнего, отправляя в бой даже стариков, женщин и детей, не только отдает приказы о бомбежке Гянджи и других азербайджанских городов, устроив террор против мирного населения нашей страны, но и активно пытается найти иных виновных в военно-политическом поражении Армении. Этот примитивный трюк ему, к слову, также не удался.

И вот уже экс-премьер-министр РА Вазген Манукян выступил с заявлением: «Мы сейчас, несмотря на героическую борьбу нашего народа, переживаем одну из позорных и разрушительных страниц нашей истории. Под угрозой находится не только «Арцах» (кавычки наши — А.Г.), но и Армения и будущее армянства. Можно ли изменить ситуацию, внести перелом? Да. Но не при нынешних властях».

По его словам, это правительство должно подать в отставку, передав армии всю власть, причем должно сделать это добровольно, без потрясений, которые могут быть губительными. Кроме того, считает В.Манукян, армия, взяв в свои руки всю власть, должна сформировать единый Комитет обороны вместе с «Арцахом», реализуя мероприятия в логике нынешней военной ситуации, обеспечив доверие и ведя переговоры с заинтересованными государствами, международными структурами.

«Это единственный путь спасения. В противном случае мы можем потерять все», — говорится в тексте заявления. То, что в реальности все уже потеряно, В.Манукян не может не понимать. Он ведь был не только премьер-министром РА, но и министром обороны РА, одновременно возглавляя военно-промышленный комплекс РА. Именно в этот период была окончательно сформирована регулярная Армия РА, именно с его именем связаны некоторые победы армянской армии в первой карабахской войне.

На этом, судя по всему, и пытается сыграть ныне В.Манукян. Проигравший в свое время президентские выборы Левону Тер-Петросяну политик, имеет не только большие амбиции. Он конечно же понимает, что сейчас настало самое время для их реализации. Потому, что Пашинян уже является «политическим трупом» и, стало быть, уже нужно попытаться поднять власть, которая скоро будет валяться на полу. Впрочем, такого же мнения, уверен, придерживаются и многие иные армянские политики. Борьба за власть там уже началась, а спровоцировала ее азербайджанская армия, нанеся врагу разгромное поражение на поле боя.

P.S. Парламентская оппозиция Армении обратилась к премьер-министру республики Николу Пашиняну с требованием созвать во вторник экстренное заседание Совета безопасности республики по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Фракции «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» обратились к премьер-министру Армении с требованием созвать экстренное заседание Совета безопасности с участием представителей парламентских фракций, на котором будет обсуждена создавшаяся ситуация», — сообщает пресс-служба партии «Процветающая Армения».

В минувший понедельник премьер Армении заявил о готовности армянского народа к болезненным компромиссам по карабахскому урегулированию.