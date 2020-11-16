Пашинян уволил главу военно-промышленного комитета Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу военно-промышленного комитета республики Артака Давтяна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы кабмина страны.

«Освободить Артака Давтяна от обязанностей председателя военно-промышленного комитета», — приводится текст указа премьера.

Причины увольнения не названы. Приказ датирован 11 ноября. Известно, что с мая по июль 2020 года Давтян возглавлял генеральный штаб вооруженных сил Армении. Он руководил военно-промышленным комитетом республики с 17 июля текущего года.